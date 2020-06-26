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Афиша на выходные
27 и 28 июня
Составили для вас подборку всего самого интересного, чем можно заняться на этих выходных.
Посетить онлайн-мероприятие:
Музыкальный фестиваль Electric Blockaloo в Minecraft
с 25 по 28 июня
Праздничный онлайн-концерт «Основной выпускной»
27 июня в 20:00
Музыкальный онлайн-фестиваль Awakenings Festival 2020
с 26 по 28 июня
Онлайн-трансляция спектакля «Волшебная флейта»
с 16 по 30 июня
Поехать отдыхать:
Бассейны Ташкента и Ташобласти 2020
В подборке — актуальные цены на билеты этого сезона, фото, адреса и контакты.
Где отдохнуть на карантине?
21 зона отдыха Ташобласти с ценами на лето 2020.
Бассейны Ташкента и Ташобласти 2020
В подборке — актуальные цены на билеты этого сезона, фото, адреса и контакты.
Где отдохнуть на карантине?
21 зона отдыха Ташобласти с ценами на лето 2020.
Сходить поесть:
«Мы открылись»: рестораны и кафе, возобновившие работу с 15 июня в Ташкенте
Список заведений, объявивших о возобновлении работы.
16 мест в Ташкенте, где можно заказать кукси
Кукси — сочное и нежное мясо, ароматный холодный бульон, хрустящие огурчики, яичные блинчики и тонкая длинная лапша.
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Посмотреть фильм:
8 фильмов о моде
Документальные и художественные фильмы, которые расскажут о работе модных изданий и позволят соприкоснуться с истоками фэшн-индустрии.
Топ-5 фильмов для просмотра летним вечером
Пять разных жанров, чтобы каждый из вечеров был уникальным.
8 фильмов о моде
Документальные и художественные фильмы, которые расскажут о работе модных изданий и позволят соприкоснуться с истоками фэшн-индустрии.
Топ-5 фильмов для просмотра летним вечером
Пять разных жанров, чтобы каждый из вечеров был уникальным.
Почитать:
7 самых популярных писателей нынешнего времени
5 отличных книг, как заставить людей работать
10 самых продаваемых книг за всю историю, о которых вы точно слышали
Руководство для тех, кто постоянно хочет в отпуск, и еще четыре книжные новинки мая 2020
Зажечь на вечеринке:
Музыкальные вечера в Maro
27 июня
Вечера живой музыки в Fabis
27 июня
Музыкальные вечера в Maro
27 июня
Вечера живой музыки в Fabis
27 июня
Прогуляться в парке:
Tashkent City
С 10:00 до 20:00
«Навруз»
С 10:00 до 18:00
Anhor Lokomotiv
С 10:00 до 18:00
Ecopark
С 06:00 до 20:00
Парк у «Голубых куполов»
Весь день
Зоопарк
С 08:00 19:00
Парк у «Голубых куполов»
Весь день
Зоопарк
С 08:00 19:00
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