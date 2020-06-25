Инцидент в Андижанской области вызвал большую обеспокоенность у руководства министерства внутренних дел и всего личного состава. Об этом на мероприятии в Общенациональном движении «Юксалиш» в среду. заявил заместитель министра внутренних дел Рустам Хатамов.

Он отметил, что в МВД на постоянной основе принимаются меры по увольнению сотрудников «недостойных, случайно попавших в систему». При этом он заверил, что «здравомыслящие, честные, добросовестные, патриотичные сотрудники составляют большинство» в системе МВД.

«Сейчас мы готовим отдельные комнаты в каждом районном отделе органов внутренних дел, где разговоры граждан с каждым сотрудником будут записываться на аудио- и видеоаппаратуру. В целом, мы примем все меры для предотвращения случаев насилия, угроз», — добавил Рустам Хатамов.

Пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов уточнил, что распоряжением министра внутренних дел Пулата Бобожонова по всей стране будут созданы 497 комнат допросов, оборудованных устройствами аудио- и видеофиксации.

В частности, в отделениях внутренних дел Ташкента появятся 77 таких комнат, в Каракалпакстане — 27, в Андижанской области — 36, в Бухарской области — 32, в Джизакской области — 31, в Сырдарьинской области — 16, в Самаркандской области — 46, в Сурхандарьинской области — 21, в Ташкентской области — 55, в Ферганской области — 37, в Хорезмской области — 23, в Наманганской, Навоийской и Кашкадарьинской областях — по 25.

Напомним, постановлением президента от апреля 2017 года планировалось создать в органах внутренних дел специальные комнаты с системами стенографирования допроса, видеонаблюдения, аудио- и видеофиксации следственных действий до 1 января 2018 года.

Пресс-секретарь МВД признал, что недавние инциденты, произошедшие в Андижане и Чиракчинском районе, сильно подорвали репутацию системы.

«Если выясняется, что человеку, задержанному и приведенному в отдел внутренних дел, нанесены телесные травмы, то ситуация расценивается как чрезвычайная. Оперативно создается рабочая группа, изучаются все детали инцидента. Некоторые говорят, что „хорошо, что данный случай распространился в социальных сетях, иначе все дело прикрыли бы без разбирательств“. Это не так. Очистка наших рядов — прежде всего то, что нужно нам самим», — заявил Шохрух Гиясов.

Шохрух Гиясов добавил, что не стоит односторонне оценивать работу сотрудников органов внутренних дел и забывать, что их работа всегда связана с риском.

В 2019 году 28 сотрудников погибли при исполнении служебных обязанностей, 20 из них — при обеспечении безопасности дорожного движения. Еще 229 сотрудников получили телесные повреждения разной степени, 81 из них — сотрудники ГУБДД.

С начала года на службе скончались пятеро сотрудников, четверо из них — инспекторы ДПС. Всего за первые пять месяцев года 73 сотрудника получили телесные повреждения, 31 из них — представители службы безопасности дорожного движения.

В январе 2018 года министр внутренних дел Пулат Бобожонов сообщал о разработке программы мероприятий по недопущению применения пыток, психологического и физического давления в отношении арестованных и привлеченных к ответственности лиц. Ее планировалось внедрить в 2018—2020 годах.

11 июня житель Андижана Алижона Абдукаримов скончался в больнице спустя 13 дней после того, как был доставлен в отдел внутренних дел. Сообщалось, что сотрудники отдела уголовного розыска пытали и незаконно удерживали пострадавшего. В отношении трех сотрудников возбуждено уголовное дело.

Ранее похожий инцидент произошел в Кашкадарьинской области. В январе сотрудники Чиракчинского районного отдела внутренних дел пытались скрыть факт избиения 32-летнего мужчины, который впоследствии скончался в ОВД.