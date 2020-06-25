Сегодня о личной гигиене не говорит только ленивый. Компания Samsung создала приложение, которое превращает мытье рук в повседневную привычку.

Люди прикасаются к своему лицу в среднем 23 раза в час. В десяти случаях они касаются глаз, носа или рта, через которые в организм проникают бактериальные и вирусные инфекции. Данные в 2015 году опубликовал Американский журнал по контролю за инфекциями (АЛС) по результатам исследований, проведенных университетом Нового Южного Уэльса.

Мытье рук превращается в простой способ поддерживать личную гигиену. Американский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) уже назвал это вакциной собственного изготовления, а ООН с 2008 года объявила 15 октября Всемирным днем мытья рук.

Новая привычка формируется у человека всего за 30 дней. Чтобы помочь сформировать ее и правильно мыть руки, в апреле компания Samsung запустила приложение Hand Wash для владельцев умных часов. Обладатели Gear S3, Gear Sports, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active и Galaxy Watch Active21 могут скачать приложение в Galaxy Store.





Мытье рук по количеству раз

Samsung разработал приложение, которое дает четкое руководство, как и насколько часто необходимо мыть руки. Об этом оно напоминает в течение дня с регулярными интервалами. Приложение можно найти в магазине Galaxy Store, задав в строке поиска раздела Watch запрос Hand Wash.





Выбор собственной схемы

Как часто необходимо мыть руки? Исследование 2020 года, проведенное Университетским колледжем Лондона (UCL), показало, что мытье рук 6−10 раз в день снижает риск заражения. Но в актуальных реалиях люди часто забывают о данных рекомендациях.

Hand Wash готово об этом напомнить с помощью функции «Уведомления». Достаточно выбрать кнопку напоминания, чтобы добавить или изменить время для получения уведомлений. Можно задавать любое число сигналов на протяжении дня.

Правильное мытье рук

Тщательное мытье рук занимает больше времени, чем может показаться. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует мыть руки не менее 20 секунд. Столько же времени требуется, чтобы дважды спеть поздравление с днем рождения — Happy Birthday. Но каждый раз петь возле умывальника не всегда уместно.

В этом случае будет полезна функция обратного отсчета. Таймер отводит 5 секунд для нанесения мыла и 20 секунд для очищающих движений. После получения уведомления можно легко провести пальцем по часам, чтобы запустить таймер. Одновременно активируется тактильный обратный сигнал и визуализируется обратный отсчет. Все часы Galaxy Watches водонепроницаемы, поэтому не нужно их снимать.





Трекинг личной гигиены

Регулярные уведомления в течение дня — это хорошо. Но бывают ситуации, когда нужно смыть грязь или просто сполоснуть руки.

На экране можно отследить время с момента последнего мытья рук, а также уточнить заданный ежедневный показатель и фактическое количество процедур за день. Если окажется, что пользователи помыли руки до следующего запланированного оповещения, они могут просто нажать кнопку Wash now, чтобы отключить будущий сигнал уведомления.





Еженедельный мониторинг прогресса

Привычка — это соблюдение обязательств не единожды, а на протяжении долгого времени. И если рекомендовано мыть руки 6−10 раз в день, то данному правилу стоит строго следовать.

Функция Hand Wash Trend Tracking поможет в формировании привычки. Число ежедневных процедур фиксируется для получения средней статистики за неделю.

Для использования приложения Hand Wash необходимо загрузить последнюю версию ПО гаджета.

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