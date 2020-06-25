Международный валютный фонд (МВФ) ожидает падения мирового ВВП на 4,9% в 2020 году, что на 1,9% ниже, чем прогнозировалось в апреле.

«Пандемия COVID-19 оказала более негативное влияние на экономическую активность в первой половине 2020 года, чем ожидалось, и, по прогнозу, восстановление будет более постепенным, чем прогнозировалось ранее», — говорится в отчете организации.

МВФ также ухудшил прогноз темпов мирового роста в 2021 году — 5,4% вместо 5,8%.

Особенно сильное отрицательное воздействие испытывают домашние хозяйства с низкими доходами, что ставит под угрозу значительный прогресс в сокращении масштабов крайней бедности, достигнутый в мире с 1990-х годов, отметили в фонде.

МВФ предлагает правительствам обеспечить национальные системы здравоохранения достаточными ресурсами. Рекомендация касается и тех стран, которые уже прошли пиковые уровни инфекции.

«В тех странах, где необходим режим самоизоляции, экономическая политика должна по-прежнему смягчать потери доходов домашних хозяйств посредством значительных, адресных мер, а также оказывать поддержку компаниям, пострадавшим от введенных ограничений на экономическую деятельность», — отмечает организация.

Странам, в которых экономика возобновляется, предлагается постепенно сворачивать адресную поддержку с началом восстановления. «При этом меры политики должны обеспечивать стимулирование для повышения спроса и облегчать и поощрять перераспределение ресурсов из секторов, которые, вероятно, на длительное время сократятся после пандемии», — добавили в МВФ.

Напомним, в апреле МВФ прогнозировал падение роста ВВП Узбекистана до 1,8% в этом году с возможным восстановлением до 7% в 2021 году.