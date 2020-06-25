Greenwich — это проект комплексной застройки квартала закрытого типа в едином британском стиле.
В настоящее время для новых покупателей квартир действуют следующие предложения:
- скидки до 20% при полной оплате;
- в рамках летней акции — ваучер на сумму 2 млн сумов для покупок в сети магазинов Erkatoy;
- мансарда в подарок.
Владельцы квартир комфорт-класса получают жилье с современным кухонным гарнитуром и готовым ремонтом, куда можно въехать уже в день выдачи ключей.
А в квартирах бизнес-класса можно ощутить все преимущества жилого квартала:
- предчистовая отделка (white box) — отличный холст для реализации любых дизайнерских задумок;
- подземный паркинг с круглосуточной охраной и системой видеонаблюдения;
- быстрый доступ к подземному паркингу через лифт;
- наличие двух лифтов в каждом подъезде: пассажирский и грузоподъемный;
- шумоизолирующие и энергосберегающие пятикамерные окна;
- наружные стены толщиной в два кирпича — 510 мм.
Осталась всего неделя, чтобы приобрести квартиру по старой цене и воспользоваться всеми предложениями.
Телефон для справок: (+998) 99−823−11−11.
Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, пересечение улиц Янгизамон и Сайхун.
Ориентир: парк культуры и отдыха им. Фурката
Сайт: gh.uz/greenwich
Facebook: fb.com/greenwichuz
Instagram: @goldenhouseuz
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