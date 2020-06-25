Greenwich — это проект комплексной застройки квартала закрытого типа в едином британском стиле.

В настоящее время для новых покупателей квартир действуют следующие предложения:

скидки до 20% при полной оплате;

в рамках летней акции — ваучер на сумму 2 млн сумов для покупок в сети магазинов Erkatoy;

мансарда в подарок.





Владельцы квартир комфорт-класса получают жилье с современным кухонным гарнитуром и готовым ремонтом, куда можно въехать уже в день выдачи ключей.





А в квартирах бизнес-класса можно ощутить все преимущества жилого квартала:

предчистовая отделка (white box) — отличный холст для реализации любых дизайнерских задумок;

подземный паркинг с круглосуточной охраной и системой видеонаблюдения;

быстрый доступ к подземному паркингу через лифт;

наличие двух лифтов в каждом подъезде: пассажирский и грузоподъемный;

шумоизолирующие и энергосберегающие пятикамерные окна;

наружные стены толщиной в два кирпича — 510 мм.





Осталась всего неделя, чтобы приобрести квартиру по старой цене и воспользоваться всеми предложениями.

Телефон для справок: (+998) 99−823−11−11.

Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, пересечение улиц Янгизамон и Сайхун.

Ориентир: парк культуры и отдыха им. Фурката

Сайт: gh.uz/greenwich

Facebook: fb.com/greenwichuz

Instagram: @goldenhouseuz

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