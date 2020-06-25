В первой половине дня 25 июня на территории узбекско-корейского целлюлозно-бумажного предприятия Global Komsco Daewoo в Янгиюле вспыхнул серьезный пожар, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным подсчетам огнем объято около 5000 кв. м площади здания. В ликвидации пламени задействованы 36 пожарно-спасательных экипажей УЧС Ташкентской области.

«Ситуация полностью контролируется руководством Министерства по чрезвычайным ситуациям, которое в эти часы находится на месте событий», — заявили в пресс-службе МЧС.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала, добавили в ведомстве.

Янгиюльская целлюлозно-бумажная фабрика, крупнейшая в Узбекистане, была построена французской компанией Clextral в 2001 году. В июле 2010 году предприятие приобрел южнокорейский консорциум Daewoo и Komsco. Фабрика может выпускать из хлопкового линта 20 тысяч тонн целлюлозы и 12 тысяч тонн писчей бумаги в год.