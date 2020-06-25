У жительницы Денау в Сурхандарьинской области, которая скончалась от сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности, позже подтвердился коронавирус, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

По данным Минздрава, пациентка Б. Х. (1961 года рождения) на протяжении пяти лет проходила лечение с диагнозом острая двусторонняя бронхопневмония легких.

Пациентка 19 июня сдала тест на коронавирус. Из-за подозрений на COVID-19 на машине скорой помощи ее доставили в районную инфекционную больницу, где был поставлен диагноз «острая двусторонняя бронхопневмония легких, острая сердечная и дыхательная недостаточность тяжелой степени, подозрение на коронавирус», а также выявлены сопутствующие заболевания, такие как хроническая обструктивная болезнь легких, хронический пиелонефрит, среднетяжелая степень анемии.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 59-летняя женщина скончалась от сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности. При этом дату ее смерти Минздрав не сообщает.

Согласно заключению специальной референс-лаборатории Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия, тест на коронавирус, взятый у умершей, показал положительный результат. Члены семьи, родственники и другие граждане, контактировавшие с ней, находятся под строгим карантином, ведется эпидемиологическое расследование.

Ранее Kun.uz обратил внимание, что хоким Денауского района Бахтиёр Ибатов во время видеообращения 21 июня заявил, что днем ранее погиб пациент от коронавируса. Однако позже публикация с этим заявлением в Telegram-канале хокимията была удалена.

При беседе с корреспондентом «Газеты.uz» 22 июня в пресс-службе Минздрава сообщили, что не владеют информацией о смерти пациента от COVID-19. При этом добавили, что взяли ее образец для проверки в референс-лаборатории в Ташкенте для подтверждения или опровержения наличия коронавируса.

«Когда в области подтверждает коронавирус, образец проходит контрольную проверку у нас в референс-лаборатории в Ташкенте. После выхода ответа мы сообщаем об этом области, а потом делаем объявление. Такой порядок», — объяснили в пресс-службе Минздрава.