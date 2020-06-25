Два человека погибли, один пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия с участием Damas и грузового автомобиля САМС в Папском районе Наманганской области, сообщил Следственный департамент при МВД Узбекистана.

Инцидент произошел 23 июня в 12:05 на 247-м км автомобильной дороги «Ташкент-Ош». Водитель Damas Т. Т. (30 лет) потерял управление минивэном и столкнулся с ехавшим впереди САМС.

В результате столкновения Т. Т. и его пассажир Х. М. (21 год) скончались на месте. Вторая пассажирка Х. К. (51 год) с телесными повреждениями обратилась в районную больницу.

Следственный отдел при ОВД Папского района возбудил дело по пункту «а» части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса. Ведется предварительное следствие.