Мирзо-Улугбекский межрайонный суд по гражданским делам 23 июня частично удовлетворил иск колумниста «Газеты.uz» Комила Джалилова к Государственному центру тестирования (ГЦТ).

Комил Джалилов и «Газета.uz» подавали иск о защите чести, достоинства и деловой репутации и взыскании морального ущерба в 30 млн сум, а также просили суд обязать ГЦТ покрыть судебные издержки, оплаченные «Газетой.uz», опубликовать официальное опровержение к материалу, опубликованному ранее на официальном сайте и Telegram-канале ГЦТ и принести извинения «Газете.uz».

Поводом для иска послужил материал «Косанинг тагида нима бор? Нимкоса!», опубликованный 17 июня 2019 года на официальном сайте и Telegram-канале ГЦТ. В материале, что послужил ответом на статью Комила Джалилова «Пройденные тесты» в «Газете.uz», отмечается, что Комил Джалилов, «ранее работавший в ГЦТ, по собственному желанию ушел из ГЦТ по материальным причинам и начал публиковать материалы против ГЦТ после того, как обратился к ГЦТ с просьбой повторно принять его на работу и получил отказ».

Ранее в феврале этого года Агентство по информации и массовым коммуникациям (АИМК) по заявлению Комила Джалилова внесло представление в ГЦТ, в котором было указано на нарушение действующего законодательства со стороны ГЦТ, и рекомендовало центру убрать из материала «Косанинг тагида нима бор? Нимкоса!» сведения, наносящие ущерб чести и достоинству Комила Джалилова, а также предупредило о юридической ответственности за повторное нарушение.

ГЦТ удалил материал со своих официальных каналов и в ответ на представление АИМК указал, что было проведено собрание, сотрудникам разъяснили недопустимость таких нарушений в будущем. Представление АИМК и ответ ГЦТ были представлены истцом в качестве доказательства в ходе судебного заседания.

По мнению Комила Джалилова, несмотря на то что, в материале «Пройденные тесты» он рассматривает научно-практические проблемы тестологии и не затрагивает личность кого-либо из руководителей или сотрудников ГЦТ, в ответном материале центр обсуждает его личность и распространяет сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию.

Позиция «Газеты.uz», в свою очередь, заключается в том, что, ставя под сомнение объективность материалов Комила Джалилова, ГЦТ также наносит урон деловой репутации издания.

В ходе судебного заседания Комил Джалилов сообщил, что в момент публикации своих первых статей, посвященных проблемам тестирования, в «Газете.uz» и издании «Маърифат» он учился в Великобритании, о чем указано в этих статьях, и не мог обратиться к ГЦТ с просьбой о принятии его на работу.

Истец также отметил, что приведенные в материале ГЦТ сведения о том, что Комил Джалилов во время своей работы в ГЦТ не подавал предложений по усовершенствованию тестовой системы, не соответствует действительности. Он устно и письменно обращался с предложениями тогдашним руководителям ГЦТ. Кроме того, Комил Джалилов со своими коллегами отправлял свой анализ проблем и путей их решения на 10 страницах задолго до того, как эти проблемы были подняты им в своих статьях, сообщил автор в ходе судебных заседаний. Копии его обращений Джахангиру Исмаилову, директору ГЦТ в 2014—2017 годах, и Маджиту Каримову, нынешнему руководителю центра, были представлены в суде.

Представители ГЦТ в ходе заседаний отметили, что материал «Косанинг тагида нима бор? Нимкоса!» был написан под «эмоциональным стрессом». Причиной послужили негативные комментарии читателей «Газеты.uz» под статьей «Пройденные тесты». Комил Джалилов отметил, что комментарии отражают мнения читателей, а не автора статьи или редакции «Газеты.uz».

Кроме того, представители ГЦТ отметили, что Комил Джалилов обращался с просьбой о повторном принятии его на работу в Управление по оценке уровня владения иностранными языками ГЦТ, где он ранее работал. Комил Джалилов ответил, что это обращение было в марте 2019 года, а свои статьи по проблемам тестирования он начал публиковать в январе 2018 года.

Указывая, что он «начал публиковать материалы против ГЦТ после того, как обратился к ГЦТ с просьбой повторно принять его на работу и получил отказ», центр намеренно исказил хронологию событий, отметил Комил Джалилов. Кроме того, по словам истца, статьи по проблемам тестирования он публикует не «из-за обиды, что его обратно не взяли обратно на работу», как это попытались представить ГЦТ. «Как специалист, изучавший тестологию в одном из топовых вузов мира, я понимаю проблемы, связанные с системой тестирования и хочу предложить пути их решения, но на непосредственные обращения в ГЦТ получаю отписки», — отметил колумнист.

Суд, частично удовлетворив часть исковых требований Комила Джалилова, отказал в удовлетворении требований «Газеты.uz». Разъясняя свое решение, суд отметил, что публикацией материала «Косанинг тагида нима бор? Нимкоса», ГЦТ нанес моральный ущерб Комилу Джалилову, поскольку касается именно его, а не «Газеты.uz».

Напомним, в конце 2019 года Государственный центр тестирования подал иск к «Газете.uz» и Комилу Джалилову о защите чести, достоинства, репутации и взыскании морального ущерба в 200 млн сумов. Предметом спора стал материал колумниста «Научить учителя: Планы МНО по повышению квалификации педагогов». В феврале Мирзо-Улугбекский межрайонный суд по гражданским делам отказал в удовлетворении этого иска.