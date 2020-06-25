С 8 июня в «желтой» и «зеленой» зонах карантина разрешено движение общественного транспорта на городских и пригородных маршрутах, за исключением микроавтобусов и минивэнов Damas, а также Ташкентского метрополитена.
В недавнем заявлении Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом отмечается, что наблюдаются случаи, когда пассажиры в автобусах перевозятся в переполненных салонах с нарушением требований социальной дистанции. Это может стать основанием для привлечения к ответственности как ситуация, способствующая распространению коронавируса среди населения и, соответственно, как нарушение правил борьбы с эпидемиями.
Комиссия поручила Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора и Министерству транспорта усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при перевозке пассажиров общественным транспортом, в том числе не допускать скопление пассажиров в салонах автобусов.
В решении комиссии от 5 июня было предписано соблюдать следующие требования в общественном транспорте:
- полная дезинфекция автомобиля автопарком перед каждой поездкой и на конечной станции, а также на крупных остановках;
- водители должны носить медицинские маски и перчатки, а также регулярно и своевременно их менять;
- в автобус допускаются только пассажиры в медицинских масках.
Контроль соблюдения этих требований возложен на подразделения Министерства транспорта.
Пресс-секретарь министерства Навруз Ашурматов рассказал «Газете.uz», что инспекторы Управления по контролю автомобильных перевозок уже проводят мониторинг соблюдения вышеуказанных требований на остановках рядом с крупными рынками и торговыми центрами, а также в местах с большим пассажиропотоком. Однако контролировать соблюдение санитарно-эпидемиологических правил на каждой остановке невозможно из-за ограниченного штата сотрудников, отметил он.
«Водитель или другое ответственное лицо не может регулярно контролировать скопление людей в салоне автобусов. Причина в том, что только в Ташкенте с 8 июня автопредприятия компании „Тошшахартрансхизмат“ запустили 1067 автобусов по 131 маршруту. Кроме того, в настоящее время не работают метрополитен и микроавтобусы, что привело к многократному росту нагрузки на автобусы», — сказал глава пресс-службы Минтранса.
Навруз Ашурматов отметил, что пассажиры должны осознавать это и по возможности пропускать заполненные автобусы, дожидаясь следующего рейса, чтобы обезопасить себя.
В Минтрансе также считают, что в этой ситуации работодатели должны с пониманием отнестись к сотрудникам, которые могут опоздать на 30−40 минут из-за пропуска переполненного автобуса, и не принимать меры в отношении них.
«Почему многие садятся в переполненный автобус во время часа пик? Чтобы не опоздать на работу. Руководители должны понимать это», — сказал Навруз Ашурматов.
Начальник пресс-службы «Тошшахартрансхизмат» Равшан Якубжанов заявил «Газете.uz», что в час пик задействованы все автобусы автопредприятий в составе компании, в том числе «частные» автобусы.
«Утром по мере возможности выпускаются все автобусы — от нас выезжает свыше 900 автобусов (не считая автобусов частных автопредприятий — ред.). Да, в дневное время их число частично сокращается до 700−800 с учетом того, что пассажиропоток уменьшается, в связи с чем интервал рейсов немного увеличивается», — сказал он.
Пресс-секретарь отметил, что с запуском метрополитена наземный общественный транспорт разгрузится.
13 июня в компании сообщали, что из-за технического и технологического обновления в Центре по контролю GPS мониторинг автобусов не работает, в связи с чем нельзя отслеживать движение автобусов. Равшан Якубжанов уточнил, что технические работы продлятся еще 10−15 дней.
Вазген Ксеракопян
Смотрел вчера этот репортаж по Узбекистан 24. Наивность и пафос канала, ведущих, журналистов и корреспондентов этого "“канала“ отдельный разговор, да и большинство это знают. И как в репортаже наезжали с искренним негодованием на пассажиров. Мол ждите типа следующий автобус. Ну да, он же приедет буквально через пару минут и абсолютно пустой. Алло, вы себя и свои репортажи со стороны посмотрите, как реальные живые люди!!!
Timur Kim
Когда ответственное лицо рассказывает про интервал движения и говорит немного увеличивается становится очень смешно. Давайте для начала разберёмся где опубликованы интервалы движения с временем начала и конца движения???
Можно запустить давно телеграмм бот с маршрутами и интервалом. И потом пусть опубликуют отчет о том как эти интервалы соблюдаются.
Кто пользуется автобусами знают если ждать пустой автобус, то прожлешь наверно с понедельника до субботы
Farhad Shayimkulov
Нужно как можно скорее запускать метрополитен это значительно облегчит жизнь многим людям и снимет нагрузку с автобусов. По поводу пропуска автобуса и ожидания другого: как пользователь общественного транспорта скажу что это не возможно по ряду причин 1) автобусов мало и они часто заполнены и пропускать по два автобуса не возможно слишком долго ждать. 2) Автобусные остановки в большинстве случаев не рассчитаны на наше лето и ожидание транспорта превращается на пытки под солнцем из за чего нет желания пропускать даже полный автобус.
Алексей Соколов
Смешно читать рекомендации тех, кто приезжает на работу в собственных комфортабельных авто с кондиционером. Если автобус переполнен, то это вина автопарков, которые не справляются с нагрузками. И отвечать должен автопарк, а не пассажир. В такую жару пропускать несколько автобусов дожидаясь полупустой — это издевательство. Большинство автобусов ходит раз в полчаса. Это надо стоять 1 — 1,5 часа на остановке?
Королева Ночи
Как мне кажется призывать бесполезно. Лучше обозначить места, где можно садиться, где нет с учетом социальной дистанции. Ограничить наполняемость автобусов. И конечно увеличит поток транспортных средств.
Тимур Абду
Минтрансу не мешало бы спуститься с уютных офисов и служебных авто и попробовать в летнюю погоду посидеть лишние 15-20 минут на остановках нового образца, которые раскалены как сковородка и от солнца практически не защищают. Как и от дождя и ветра
Людмила Николаевна
Хорошо бы, чтобы КОНДУКТОР напоминал. тем кто игрорирует маски --ОДЕВАТЬ ИХ.И не пускать в автобус если нет масок!!! Пару раз проехалась -- Нарушений много!!!