С 8 июня в «желтой» и «зеленой» зонах карантина разрешено движение общественного транспорта на городских и пригородных маршрутах, за исключением микроавтобусов и минивэнов Damas, а также Ташкентского метрополитена.

В недавнем заявлении Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом отмечается, что наблюдаются случаи, когда пассажиры в автобусах перевозятся в переполненных салонах с нарушением требований социальной дистанции. Это может стать основанием для привлечения к ответственности как ситуация, способствующая распространению коронавируса среди населения и, соответственно, как нарушение правил борьбы с эпидемиями.

Комиссия поручила Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора и Министерству транспорта усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при перевозке пассажиров общественным транспортом, в том числе не допускать скопление пассажиров в салонах автобусов.

В решении комиссии от 5 июня было предписано соблюдать следующие требования в общественном транспорте:

полная дезинфекция автомобиля автопарком перед каждой поездкой и на конечной станции, а также на крупных остановках;

водители должны носить медицинские маски и перчатки, а также регулярно и своевременно их менять;

в автобус допускаются только пассажиры в медицинских масках.

Контроль соблюдения этих требований возложен на подразделения Министерства транспорта.

Пресс-секретарь министерства Навруз Ашурматов рассказал «Газете.uz», что инспекторы Управления по контролю автомобильных перевозок уже проводят мониторинг соблюдения вышеуказанных требований на остановках рядом с крупными рынками и торговыми центрами, а также в местах с большим пассажиропотоком. Однако контролировать соблюдение санитарно-эпидемиологических правил на каждой остановке невозможно из-за ограниченного штата сотрудников, отметил он.

«Водитель или другое ответственное лицо не может регулярно контролировать скопление людей в салоне автобусов. Причина в том, что только в Ташкенте с 8 июня автопредприятия компании „Тошшахартрансхизмат“ запустили 1067 автобусов по 131 маршруту. Кроме того, в настоящее время не работают метрополитен и микроавтобусы, что привело к многократному росту нагрузки на автобусы», — сказал глава пресс-службы Минтранса.

Навруз Ашурматов отметил, что пассажиры должны осознавать это и по возможности пропускать заполненные автобусы, дожидаясь следующего рейса, чтобы обезопасить себя.

В Минтрансе также считают, что в этой ситуации работодатели должны с пониманием отнестись к сотрудникам, которые могут опоздать на 30−40 минут из-за пропуска переполненного автобуса, и не принимать меры в отношении них.

«Почему многие садятся в переполненный автобус во время часа пик? Чтобы не опоздать на работу. Руководители должны понимать это», — сказал Навруз Ашурматов.

Начальник пресс-службы «Тошшахартрансхизмат» Равшан Якубжанов заявил «Газете.uz», что в час пик задействованы все автобусы автопредприятий в составе компании, в том числе «частные» автобусы.

«Утром по мере возможности выпускаются все автобусы — от нас выезжает свыше 900 автобусов (не считая автобусов частных автопредприятий — ред.). Да, в дневное время их число частично сокращается до 700−800 с учетом того, что пассажиропоток уменьшается, в связи с чем интервал рейсов немного увеличивается», — сказал он.

Пресс-секретарь отметил, что с запуском метрополитена наземный общественный транспорт разгрузится.

13 июня в компании сообщали, что из-за технического и технологического обновления в Центре по контролю GPS мониторинг автобусов не работает, в связи с чем нельзя отслеживать движение автобусов. Равшан Якубжанов уточнил, что технические работы продлятся еще 10−15 дней.