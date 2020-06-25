Из-за продления карантина в Узбекистане в Британском университете менеджмента в Ташкенте началось вступительное онлайн-тестирование абитуриентов.

1 июля в 11:00 пройдет первое онлайн-тестирование по английскому языку BMU English Language Assessment для абитуриентов без сертификата IELTS.

2 июля в 11:00 пройдет второе онлайн-тестирование по математике BMU Math Assessment.

Даты проведения следующих тестов будут объявлены позднее.

Абитуриентам, успешно прошедшим тестирование по английскому языку и математике, предстоит собеседование с иностранными преподавателями в Zoom.

Гранты

Каждый год университет на конкурсной основе будет предоставлять 20 грантов абитуриентам из малообеспеченных семей с выдающимися способностями и высокими показателями успеваемости. Гранты будут покрывать 100% стоимости обучения (без дополнительной стипендии) и действовать в течение четырех лет при условии соответствующего уровня успеваемости студента. Подробная информация о процедуре получения грантов доступна по ссылке.

Первый шаг — подача заявки на поступление до 10 июля включительно.

Для помощи абитуриентам из семей, пострадавших в результате прорыва дамбы Сардобинского водохранилища, университет готов предоставить до 10 грантов. Все гранты будут предоставляться абитуриентам только из нуждающихся из семей. Вся личная и финансовая информация будет тщательно проверяться.

Стипендии

Начиная с весеннего семестра первого года обучения, 30 студентов с отличной успеваемостью будут получать стипендии в размере от 500 тысяч до 1 млн сумов в месяц. Стипендии будут пересматриваться каждое полугодие таким образом, чтобы на каждом курсе выбрать 30 отличившихся студентов (по результатам предыдущих семестров).

Новое здание

Британский университет менеджмента обрел свой дом в новом, современном и удобном здании в центре Ташкента. Удобное местоположение позволит студентам легко добираться до учебы из любых районов города.

Уже идет оснащение помещений всем необходимым для начала занятий этой осенью. В аудиториях размещается новая мебель, устанавливаются современное оборудование и техника. Все это поможет сделать учебу и студенческую жизнь в университете яркими и продуктивными.

Чтобы стать абитуриентом Британского университета менеджмента, нужно заполнить анкету по ссылке.

Адрес: Шайхантахурский р-н, ул. Себзар 22A

Сайт: bmu-edu.uz

Instagram: @bmuedu

Telegram-канал: t.me/bmuedu

Telegram-бот: t.me/BMUedubot

Facebook: fb.com/bmuedu

E-mail: info@bmu-tashkent.org

На правах рекламы.