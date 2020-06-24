Министерство внутренних дел 23 июня сообщило о разоблачении сторонников группы международной террористической организации «Тавхид ва жиход катибаси» (ТЖК), которые подпольно действовали на территориях Ташкента и Ташкентской области.

Совместные оперативные мероприятия провели сотрудники МВД, СГБ Узбекистана, ГУВД и СГБ Ташкента.

«По имеющимся сведениям, данные лица попали под влияние действующего на сегодня в рядах ТЖК международной террористической организации в Сирии гражданина Республики Узбекистан А. Абдукаххарова, 2001 года рождения, а также его приверженцев, обсуждая видеоролики экстремистского характера, в целях совершения „хижрат“ и „джихад“ планировали выехать в Сирийскую Арабскую Республику», — говорится в сообщении.

В рамках уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 244−2 (создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях) Уголовного кодекса, проведены обыски по 25 адресам в Алмазарском, Учтепинском, Чиланзарском, Яккасарайском и Сергелийском районах Ташкента, а также Зангиатинском районе Ташкентской области.

В результате были задержаны 25 человек, трое из них ранее отбыли наказание за преступления, связанные с терроризмом и экстремизмом, уточнили в МВД. В местах проживания задержанных обнаружены вещественные доказательства. Сейчас продолжаются следственные мероприятия.

Организация «Тавхид ва жиход катибаси» включена в список запрещенных на территории страны постановлением Верховного суда Узбекистана от 26 сентября 2016 года.