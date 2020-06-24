В общеобразовательных школах Узбекистана в 2020—2021 учебном году будет продолжен эксперимент по внедрению вариативных учебных программ, сообщила пресс-служба Министерства народного образования.

Эксперимент начался с третьей четверти 2019−2020 учебного года и охватил учебные программы учащихся 10-х и 11-х классов. Участие в нем является добровольным. Школы при внедрении вариативных программ принимают во внимание наличие высококвалифицированных и опытных педагогов.

Цель введения вариативных программ — предоставление учащимся возможности углубленного изучения интересующих их предметов и подготовка к вступительным экзаменам в вузы.

Согласно новому приказу министра народного образования Шерзода Шерматова, апробация по внедрению вариативных учебных планов продолжится в 2020—2021 учебном году в школах, которые внедрили их в учебные планы в ходе начального эксперимента. При этом сохраняется общий еженедельный объем часов, предусмотренный в базовой учебной программе.

В новом учебному году школы получат право внедрять вариативные учебные планы в 7-х, 8-х и 9-х классах.

Кроме того, число направлений факультативных классов увеличивается с 5 до 12:

для 10−11-х классов — иностранный язык и филология;

для 10−11-х классов — финансы и экономика;

для 7−8−9−10−11-х классов — веб-фриланс;

для 10−11-х классов — технологии;

для 10−11-х классов — естественные науки;

для 10−11-х классов — социально-гуманитарные науки;

для 10−11-х классов — направление начального образования;

для 10−11-х классов — химико-технологический раздел;

для 10−11-х классов — география и геология;

для 10−11-х классов — направление дошкольного образования и психологии;

для 10−11-х классов — история и археология;

10−11-х классов — туризм.

В процессе апробации учебной программы будут преподаваться в обязательном порядке такие предметы, как родной язык и литература, узбекский/русский язык, иностранный язык, история, воспитание, математика, информатика, первичная допризывная подготовка и физическое воспитание (всего 9 предметов).

В рамках дополнительных часов в факультативных классах учащиеся будут углубленно изучать предметы, обучаться по ресурсам Khan Academy O‘zbek — Onlayn ta’lim platformasi, дополнительным книгам и материалам, решать тесты, опубликованные на сайте Государственного центра тестирования, готовиться к вступительным экзаменам в вузы и т. д.

В факультативных классах кроме учебников можно использовать дополнительные книги и источники, которые прошли экспертизу в Республиканском центре образования.