За нарушение карантинных правил к административной ответственности привлечены 78 сотрудников органов внутренних дел, один уволен. Об этом в среду на встрече, организованной общенациональным движением «Юксалиш», сообщил пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов.

По его словам, министерство в целом проделало большую работу, чтобы очистить ряды от «случайных людей».

Например, в 2019 году в общей сложности к дисциплинарной ответственности привлечены 7039 сотрудников. За нарушение правил дорожного движения оштрафованы 1223 сотрудника, 133 привлечены к уголовной ответственности.

С начала года выявлено, что 2350 сотрудников нарушили служебную дисциплину и были наказаны. Правила дорожного движения нарушили 529 человек, 45 сотрудников привлечены к уголовной ответственности.

«Вот цифры. Кто теперь скажет „они покрывают своих“? Наша главная задача — обеспечить верховенство закона и его единство на практике, а не на словах», — подчеркнул Шохрух Гиясов.

С начала карантина установлено, что 380 тысяч человек нарушили санитарно-эпидемиологические правила, из них свыше 120 тысяч были предупреждены. К ответственности привлекались только те, кто совершил грубые нарушения карантинного режима, объяснил Шохрух Гиясов.

Ранее начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора Нурмат Отабеков отмечал, что с начала карантина по 27 апреля сотрудники инспекции, Министерства внутренних дел и Национальной гвардии составили 71028 протоколов о нарушении санитарных правил и гигиенических норм в отношении лиц, не носивших маски и нарушивших режим карантина. Было выписано штрафов на сумму 45,8 млрд сумов. Из них 50% перечисляются в государственный бюджет, оставшиеся 50% — во внебюджетный фонд МВД.