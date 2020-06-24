В правительстве Узбекистана надеются на открытие Россией в республике миграционного центра, а также лабораторий контроля качества сельскохозяйственной продукции, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ).

Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков в рамках рабочего визита в Москву провел ряд встреч с представителями правительства РФ — вице-премьером Алексеем Оверчуком, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым и министром экономического развития Максимом Решетниковым.

Как уточнила пресс-служба, аккредитованные подразделения российских лабораторий контроля качества сельхозпродукции в Узбекистане необходимы для наращивания объемов поставок продукции в страну из Узбекистана в Россию.

На встрече обсуждалась также инициатива по открытию в Узбекистане многофункционального миграционного центра РФ. Он, как ожидается, будет выполнять функции оператора организованного трудоустройства граждан Узбекистана в РФ путем прямого взаимодействия с регионами страны и крупными российскими работодателями.

Напомним, соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана к временной трудовой деятельности на территории России вступило в силу в конце 2017 году.