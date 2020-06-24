Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 июня посетил торжественный парад в честь 75-й годовщины Победы над фашизмом в Москве, сообщила пресс-служба главы государства.

В мероприятии также впервые участвовали военнослужащие Узбекистана. Всего в церемонии приняли участие 225 единиц военной техники, 14 тысяч солдат и офицеров из 13 государств.

«В нынешней сложной ситуации, связанной с пандемией, участие главы нашего государства в таком событии является воплощением героизма, присущего нашим предкам. Впервые в истории независимого Узбекистана президент принял участие в этом историческом событии. По мнению экспертов, это значительно повысило престиж данного мероприятия», — отметила пресс-служба Шавката Мирзиёева.

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