Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прибыл в Москву на парад, посвященный 75-летию Победы в войне с фашизмом, но не принял в нем участия.

Как сообщила пресс-служба главы государства, президент, члены делегации и сопровождающие лица по прилету в Москву сдали тест на COVID-19. У двоих сопровождающих — заведующего отделом внешней политики Аппарата президента Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны — обнаружен положительный результат.

В этой связи Сооронбай Жээнбеков принял решение воздержаться от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы, отметила пресс-служба.

Тем не менее, подразделение Вооруженный сил Кыргызстана прошло строевым маршем по Красной площади в числе других иностранных парадных расчетов.