Объем освоенных инвестиций из России в экономику Узбекистана в 2020 году может увеличиться на 15% — до 1,5 млрд долларов, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.

Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков 23 июня в рамках рабочего визита в Москву провел ряд встреч с представителями правительства России — вице-премьером Алексеем Оверчуком, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым и министром экономического развития Максимом Решетниковым. Стороны обсудили направления углубления двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

По итогам I квартала 2020 года в Узбекистане освоено 329,5 млн долларов инвестиций из России. По итогам года ожидается освоение 1,5 млрд долларов. По данным МИВТ, в 2019 году в экономике республики было освоено 1,3 млрд долларов российских инвестиций. Соответственно, рост за год может составить 15%.

Российская сторона подчеркнула, что активная совместная работа позволит в ближайшей перспективе довести объем товарооборота до 10 млрд долларов.

Напомним, в минувший вторник президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин в Москве обсудили динамику двустороннего сотрудничества, в частности, реализацию новых проектов на сумму более 12 млрд долларов. Как сообщалось ранее, российские инвестиции в экономику Узбекистана в настоящий момент превысили 10 млрд долларов.

По данным МИВТ, по итогам 2019 года товарооборот Узбекистана с Россией по сравнению с 2018 годом увеличился на 17% до 6,6 млрд долларов. В прошлом году в Узбекистане создано 484 новых предприятия с участием российского капитала, а их общее количество достигло 1828.