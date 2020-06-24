Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе вчерашних переговоров с президентом России Владимиром Путиным пожелал успехов в проведении голосования по поправкам в конституцию страны. Полную расшифровку беседы опубликовала пресс-служба главы РФ.

«Пользуясь случаем, хочу пожелать успехов. Конечно, 1 июля — исторический день для новой России — изменение конституции. Думаю, люди сегодня воспринимают правильно, что все, что мы сейчас видим, все, что там сказано, надо было уже давно делать, а сегодня настало время. Думаю, это те поправки, которые будут служить народу России. Так что я хочу, чтобы этот день в истории новой России был проведен очень успешно», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Напомним, общероссийское голосование о поправках в конституцию будет проходить с 25 июня по 1 июля. Такое решение было принято, чтобы минимизировать риск заражения COVID-19 на участках, сообщало ранее РБК.

В основном законе предлагается прописать возможность действующего и бывшего президента выдвинуть свои кандидатуры еще на два срока.

Помимо прочего, поправки предполагают изменение полномочий премьера и палат парламента, новый порядок назначения правительства, неприкосновенность экс-президентов и появление пожизненных сенаторов.

В конституции также может появиться ряд социальных норм, в том числе индексация пенсий, планируется закрепить понятие брака исключительно как союза мужчины и женщины, а также включить в текст основного закона упоминание Бога. Подробнее об этом мы писали ранее.

При этом проголосовать за часть поправок нельзя, можно отдать голос только за весь пакет изменений.