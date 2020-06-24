Компания Samsung презентовала новое изобретение — инновационный паровой шкаф AirDresser для комплексного ухода за одеждой. Умный гардероб позволяет быстро освежить вещи, избавить их от неприятного запаха и даже провести гигиеническую очистку.

В Узбекистане многофункциональное устройство AirDresser уже доступно для заказа.

Уход за одеждой включает в себя несколько этапов:

технология Jet Steam помогает освежить одежду и провести гигиеническую обработку паром, что уничтожает до 99,99% бактерий, вирусов и аллергенов;

бактерий, вирусов и аллергенов; система мощных воздушных потоков Jet Air и воздушные вешалки Air Hangers устраняют въевшуюся пыль из ткани, продувая одежду в разных направлениях;

дезодорирующий фильтр устройства избавляет одежду от неприятных запахов.





Деликатный уход за одеждой продлит срок жизни любимых вещей и сохранит их первоначальную форму. AirDresser поможет избежать частых стирок и глажки. Одно из главных достоинств устройства — технология Wrinkle Care. Мощные потоки пара и воздуха разгладят складки на одежде и приведут ее в опрятный вид всего за несколько минут. Wrinkle Care устраняет до 100% складок на шерстяной одежде и до 80% — на одежде из вискозы.

А при помощи технологии HeatPump можно аккуратно высушить промокшую одежду при низкой температуре и без деформации изделия.





Умный шкаф оснащен удобной функцией самоочистки и может самостоятельно поддерживать чистоту внутри установки благодаря обработке теплом, воздухом и паром.

Помимо своей многофункциональности паровой шкаф от Samsung может похвастаться стильным дизайном и компактностью, что позволяет органично вписать умный гардероб в интерьер любой комнаты.

В Узбекистане высокотехнологичная новинка доступна для заказа через авторизованного дилера. Получить подробную информацию можно по телефону: (+998) 90−971−93−74.

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