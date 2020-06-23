Министерство транспорта рассматривает возможность возобновления регулярных авиарейсов с рядом зарубежных стран, сообщил на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций во вторник пресс-секретарь министерства Навруз Ашурматов.

По его словам, в Специальную республиканскую комиссию представлены предложения по возобновлению регулярного авиасообщения с Турцией, Россией, ОАЭ, Южной Кореей, Китаем и Казахстаном в течение июля-августа. Он уточнил, что на первом этапе рейсы планируется возобновить на паритетной основе (число рейсов с обеих сторон должно совпадать).

Навруз Ашурматов добавил, что возобновление и осуществление регулярных рейсов будут основываться на эпидемиологической ситуации в стране, а также на ограничительных мерах, порядке выдачи виз и санитарных требованиях.

«Специальная республиканская комиссия должна принять отдельное решение о том, когда и в каком порядке будут возобновляться авиарейсы по этим направлениям», — сказал он.

Узбекистан приостановил транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса с 16 марта. С 15 июня было возобновлено авиасообщение со странами, где наблюдается стабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация, — Японией, Китаем, Южной Кореей и Израилем («зеленые» авиарейсы). Въезд и выезд из Узбекистана в эти страны разрешается сотрудникам дипмиссий, специалистам иностранных компаний, гражданам, выезжающим на работу, учебу или лечение, имеющим близких родственников или тяжелобольных родственников за границей, и еще нескольким категориям лиц.

Пассажиры из ряда стран (страны Евросоюза, Малайзия, Таиланд и Сингапур), прибывающие «желтыми» авиарейсами, по прилете помещаются на домашний карантин, «красными» (эвакуационными) рейсами — на двухнедельный карантин в стационарных условиях.