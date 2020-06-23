Глубокие и структурные реформы в сфере финансовых услуг и стремительно меняющийся банковский ландшафт приводят к пересмотру банками Узбекистана своих бизнес-моделей. Ситуация с пандемией COVID-19, связанная с неопределенностью и глобальными рисками развития, наглядно продемонстрировала готовность игроков банковского рынка к проявлению гибкости организационной структуры, скорости принятия решений и вывода на рынок новых продуктов.

19 июня в банке «Ориент Финанс» приступил к работе новый состав Наблюдательного совета, основной задачей которого является поддержка и усиление трансформационных процессов в банке.

В первую очередь, это цифровизация банковских услуг и процессов с целью сделать доступными и удобными банковские продукты для широких слоев населения. Помимо развития услуг для розничных клиентов банк расширит свою линейку продуктов для компаний с фокусом на малый и средний бизнес.

Говоря об экосистеме или маркетплейсе, развитие банка — это прежде всего партнерство. Банк «Ориент Финанс» является одним из ведущих по процессингу международных карт VISA, Mastercard и UnionPay в Узбекистане.

Новый состав Наблюдательного совета намерен уделить особое внимание упрочнению достижений банка путем развития новых продуктов и цифровых сервисов как со своими многолетними местными партнерами UzCard и HUMO, так и с новыми игроками и стартапами финансового и нефинансового сектора.

Также не менее важными задачами совета будут являться:

улучшение системы корпоративного управления в соответствии с международными стандартами;

поэтапное формирование политики устойчивого развития (ESG);

усиление риск-менеджмента банка.

Новые члены, вошедшие в состав Наблюдательного совета:

Грищенко Оксана — эксперт по развитию розничного направления банка. На протяжении 20 лет занимала руководящие должности в российских банках и финансовых компаниях. Джалилов Жасурбек — эксперт по работе с иностранными инвесторами, фондами и финансовыми институтами. Выпускник Франкфуртской бизнес-школы финансов и управления в Германии. Имеет опыт работы в европейских и российских банках. Фалилеев Николай — эксперт с более чем десятилетним опытом в области развития информационных технологий, мобильного банкинга и цифровизации.

Банк «Ориент Финанс» будет и дальше усердно работать над совершенствованием финансовых механизмов с целью улучшения условий для клиентов.

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