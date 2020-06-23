Olmazor Business City — это один из крупных жилых комплексов Узбекистана. На его территории предусмотрен 31 дом, высота которых варьируется от 9 до 30 этажей. В общей сложности в ЖК располагается 2,1 тысячи квартир с площадью от 39 до 126 кв. м.

Также развитая инфраструктура комплекса расположила в себе коммерческую недвижимость, школу, детский сад, шопинг-молл и частное медицинское учреждение, отвечающее всем современным стандартам. А приятным дополнением служит наличие высококачественного ремонта в квартирах, который позволит ощутить на себе все прелести жизни в Olmazor Business City.

Коммерческие помещения жилого комплекса Olmazor Business City являются оптимальным вариантом для стартующего проекта или же нового филиала уже имеющегося бизнеса. Ведь потенциальными клиентами являются все жители комплекса, а это более пяти тысяч человек каждый день. Большой выбор планировочных и квадратурных решений поможет подобрать то помещение, которое подойдет под конкретную деятельность.

Также есть возможность приобрести квартиру в кредит на выгодных условиях.

Адрес: Алмазарский р-н, ул. Кичик Халка Йули, дом 3-Г

Ориентир: перекресток Северный Алмазар

Сайт: bizninguylar.uz

Instagram: @bizninguylar

Telegram: t.me/bizninguylar

Facebook: fb.com/bizninguylar

На правах рекламы