Здоровье — ценный ресурс каждого человека. Именно поэтому был создан онлайн-сервис Medlink.uz. Он помогает людям находить проверенных врачей и клиники, которым они могут полностью довериться.

Благодаря сервису можно получить онлайн-консультацию специалиста или вызвать его на дом, а также записаться на прием к врачу любой специализации: гинекологу, эндокринологу, урологу, неврологу, отоларингологу, дерматологу и другим.

Платформа запустилась в сентябре 2019 года и за это время помогла тысячам пациентов записаться на прием к высококвалифицированным врачам. В системе собрано более 60 клиник и центров, которые уже давно зарекомендовали себя в качестве одних из ведущих частных медицинских учреждений Узбекистана.

Преимуществом Medlink.uz является возможность бронирования врача через сайт, call-центр или Telegram-бот. На сайте также можно прочитать отзывы, которые помогут с выбором специалиста.

Чем отличается Medlink.uz

Medlink.uz — это профессиональная команда с многолетней экспертизой в предоставлении качественных медицинских услуг, а также в разработке, интеграции и внедрении ИТ-решений.

В Medlink.uz придерживаются современного подхода и облегчают жизнь пациентов, которые живут в быстром ритме и хотят иметь всю информацию у себя в смартфоне. Специально для пользователей Medlink.uz предусмотрены:

бесплатные SMS-уведомления и напоминания о записи на прием;

программа лояльности — накопительная система бонусов для каждого пользователя;

выгодные комплексные обследования и пакеты медицинских услуг частных медицинских учреждений;

запись на прием через сайт или call-центр;

онлайн-консультации;

отзывы и рейтинги врачей и клиник.

Основной принцип онлайн-сервиса Medlink.uz — забота о каждом пациенте. Он гарантирует качество приема каждому пользователю онлайн-сериса.

Если пациента не устроило качество приема в клинике, то оператор Medlink.uz всегда готов связаться и разобраться в проблеме. Решение о замене врача, возврате денежных средств или компенсации принимается в результате подробного разбора ситуации.

Онлайн-консультации

С помощью Medlink.uz можно получить качественные рекомендации онлайн, не прибегая к «Google-лечению», которое может только усугубить состояние здоровья.

Удобством оперативной онлайн-консультации с врачом является стирание границ пространства и времени. Такое общение делает врачей доступными для граждан отдаленных регионов и областей, а также снижает расходы и экономит время пациента.

В каких случаях может понадобиться онлайн-консультация:

для получения дополнительного экспертного мнения по имеющимся результатам или расшифровки существующих исследований пациента;

при онлайн-корректировке плана лечения после подтвержденного диагноза и состоявшегося очного приема пациента;

когда требуется срочная рекомендация квалифицированного специалиста до приезда скорой помощи или врача на дом;

при необходимости решения вопросов личного характера напрямую со специалистом.

Тем не менее для постановки точного диагноза, назначения лечения и рецептурных лекарств требуется очный визит к специалисту, а также необходимы проведение диагностики и сдача анализов в медицинском учреждении. А команда Medlink.uz поможет в поиске необходимого врача или медицинской услуги.

«Онлайн-консультации — не альтернатива очному приему!»

Дополнительную информацию можно получить по телефону call-центра: (+998) 78−122−35−35.

Сайт: medlink.uz

Instagram: @medlink.uz

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