Порядок выделения дехканам земельных участков с правом пожизненного наследуемого владения планируется прекратить. Это предусмотрено проектом закона, разработанным Министерством юстиции Узбекистана, пишет Norma.uz.

Документом вносятся поправки в закон «О дехканском хозяйстве», принятый 30 апреля 1998 года, и утверждается его новая редакция.

Согласно предлагаемым изменениям, земли будут сдаваться в аренду на 30−50 лет для садоводства и виноградарства и на 5−15 лет для выращивания овощей, бахчевых и других сельхозкультур. Деятельность дехканского хозяйства будет считаться завершенной после прекращения права на принадлежащий ему земельный участок или по истечении срока аренды, включая срок субаренды.

До 1 января 2021 года все нормативно-правовые акты, решения правительства и органов госуправления, связанные с работой дехканских хозяйств, должны быть приведены в соответствие с новой редакцией закона, но до вступления его в силу имущественные отношения сохранятся в соответствии с действующим законодательством.