Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 23 июня выросло на 39 и достигло 6500, сообщило Министерство здравоохранения.

15 новых случаев выявлено среди граждан, находящихся в карантинном центре в Ташкентской области (все прибыли из-за рубежа), 13 — в Ташкенте (из них 12 — у контактировавших с заболевшими и помещенными на карантин и 1 — среди населения), 11 — в Сурхандарьинской области (из них 9 — у контактировавших с заболевшими и 2 — среди населения).

На данный момент общее число выздоровевших от коронавируса в стране составляет 4450. Лечение проходят 2031 пациент, состояние 15 из них оценивается как тяжелое, 4 — крайне тяжелое.