Погода без осадков будет наблюдаться по Узбекистану 23 июня, сообщила пресс-служба «Узгидромета». Небольшой кратковременный дождь и гроза возможны по Ташкентской области ночью и утром, а также по предгорным и горным районам Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областей.

Дневной температурный фон в этот день незначительно понизится и будет в пределах +35…+40 градусов, по югу и пустынной зоне до +42 градусов. Ветер усилится до 15−20 м/с.

24−25 июня безоблачная погода установится по всей стране. Температура воздуха ночью будет в пределах +19…+24 градусов, днем — +35…+40 градусов.

26 июня по северу, 27 июня по остальной территории ожидается вторжение прохладного антициклона с районов Поволжья. Дневная температура воздуха понизится на 8−10 градусов и составит +27…+30 градусов, что на 5−6 градусов ниже нормы, ночная же сохранится в тех же пределах — +19…+24 градуса. С прохождением холодного фронта прогнозируется ветреная погода с порывами до 15−20 м/с.