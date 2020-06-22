Постоянство — признак мастерства. Команда UzCarlsberg еще раз продемонстрировала профессионализм на престижном европейском дегустационном конкурсе Monde Selection. Год назад компания UzCarlsberg впервые взяла на себя смелость отправить национальный продукт на независимую экспертизу в институт контроля качества Monde Selection, с 1961 года оценивающий продукты питания со всего мира.

Конкурс — это объективный непредвзятый взгляд со стороны, который, в сочетании с опросами потребителей внутри страны, дает возможность непрерывно совершенствовать продукт. А еще — убедиться в верности пути, нацеленного на соответствие высочайшим стандартам качества в отрасли.

В этом году задача стояла сложнее: кроме трех продуктов-лауреатов 2019 года на конкурс отправилась новинка из хорошо знакомой линейки. Последние дни приема заявок совпадали с датой розлива, и компания рискнула отправить продукт прямо с линии.

Еще до запуска продукт прошел проверку в Техническом университете Мюнхена (TUM) — от анализа процесса на заводе и до проверки конечного продукта. 4,60 балла из 5, полученные за вкус напитка в одной из ведущих лабораторий Германии, вселяли уверенность, однако не гарантировали, что вкусы немецких и бельгийских жюри совпадут. Тем приятнее было узнать, что бескомпромиссная профессиональная работа коллектива принесла свои плоды, и в этом году в Узбекистан едут уже четыре медали — награды за качество (Quality awards).

«Несколько месяцев назад мы во второй раз отправили образцы в Monde — ведущий европейский дегустационный конкурс. Мы также отправили им новинку сразу после розлива и до того, как сами ее попробовали. И это потому что мы знали, что у нас качественный продукт, достойный наивысших наград. И знаете, что? Они признали это и вручили нам медаль и сертификат за непревзойденное качество. Но это не только повод для гордости, это и стимул двигаться дальше», — сказал Надав Геллер, генеральный директор компании UzCarlsberg.

История Monde Selection

Название Monde Selection («Выбор мира») говорит само за себя. Один из старейших профессиональных дегустационных конкурсов был основан международным институтом качества в Брюсселе в 1961 году. Ежегодно около 3 тысяч компаний проходят проверку, чтобы завоевать высокую награду «Знак качества».

На сегодняшний день более 70 экспертов сотрудничает с брюссельским институтом Monde Selection. В их числе повара со звездами Мишлен, всемирно известные энологи, профессора университетов и диетологи.

Оценивание начинается с внешнего вида напитка, его запаха, вкуса, послевкусия, ощущения во рту и так далее. Получая общее представление о качестве, эксперты обращают внимание и на химические, и на микробиологические характеристики, а также на состав продукта. Даже дизайн упаковки, качество ее исполнения, простота использования и информация на этикетке подвергаются тщательному анализу и экспертизе. Информация, указанная на этикетке, обязательно должна быть достоверной, точной и соответствовать фактическим свойствам продукта.

Именно благодаря существованию таких жестких критериев, для тысяч компаний так почетно получить оценку брюссельского института.

В феврале 2019 компания UzCarlsberg получила еще одно высокое достижение — сертификат качества от Технического университета Мюнхена, являющимся передовым и авторитетным исследовательским центром, где регулярно проходят проверку сотни производителей по всему миру. По результатам ежемесячных проверок в TUM продукция вот уже второй год подтверждает право отображать штамп качества от университета на этикетке.

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