В резиденции премиум-класса Mirabad Avenue доступны последние квартиры на девятом этаже с бонусной скидкой 10% при полной оплате. Помимо скидки резиденция дарит приватную благоустроенную террасу расположенную над квартирой. В данном случае покупатель оплачивает только квадратуру апартаментов девятого этажа.

В блоках B, С и D уже распроданы все апартаменты площадью 260 кв. м, но доступна последняя квартира с площадью 207 кв. м. На первой линии блока А открыты продажи апартаментов с террасами в 260 кв. м.

Что ждет владельца квартиры на девятом этаже





Владельцев апартаментов ждет большая приватная терраса, на которой можно разместить теннисный стол, детскую площадку, организовать зону барбекю. Эта зона отлично подойдет для занятий на беговой дорожке с панорамным видом на столицу или йогой под открытым небом.





Кинотеатр на свежем воздухе может разместить большую компанию для просмотра фильмов или игр на приставке. Автоматический навес, управлять которым можно по желанию владельца, позволит укрыться от солнца или дождя.





Барная зона удобно расположена рядом с летней кухней. Вечернее застолье с друзьями скрасит боковая часть барной стойки с подсвеченным камнем оникс. Здесь, как и в зоне кинотеатра, имеется автоматический навес.





Собственное джакузи, расположенное в углу террасы, позволит принимать не только солнечные ванны, но и освежиться в жаркий день. А встроенный гидромассаж с легкостью включается через сенсорную кнопку.





Летняя кухня станет излюбленным местом для приготовления кулинарных шедевров и доступом к террасе. Здесь расположится телескопический лифт, который сможет доставить жителя из квартиры до террасы за несколько секунд.





Лаунж-зона — укромное и тихое пространство, подходящее для работы за ноутбуком или чтения книг на свежем воздухе.





Адрес отдела продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

Телефон для справок: (+998) 78−150−22−22.

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Сайт: mirabad.uz

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