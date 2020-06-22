IMAGINE является официальным дилером автотранспортных средств СП ООО «СамАвто». Компания предлагает транспортные средства Isuzu и оригинальные запчасти, производимые в Узбекистане. Цель команды IMAGINE — вручить каждому клиенту качественную технику, а также помочь оптимизировать затраты и повысить эффективность использования своего автопарка путем современных методов.





К тому же компания проводит выгодную акцию: при покупке автотранспортного средства в официальных центрах IMAGINE покупатель гарантированно получает GPS-трекер с установкой в подарок.

Тест-драйв

Как показывает практика, выбор правильной машины осуществляется после изучения ее технических возможностей и ощущения комфорта. Команда IMAGINE готова выехать на территорию заказчика для презентации и проведения тест-драйва на пикапах Isuzu D-Max.





Услуга доставки

Команда IMAGINE с заботой о своих покупателях организовала службу доставки. Теперь, не покидая рабочую зону, можно получить договоры на автомобили и все нужные комплектующие.





Телефоны для справок: (+998) 93−502−17−02, (+998) 93−502−17−05, (+998) 93−502−17−01, (+998) 99−003−09−90.

Адреса центров IMAGINE:

Юнусабадский р-н, ул И.Ахмада, 12;

Зангиатинский р-н, поселок Эркин, М-39;

Яшнабадский р-н, ул. Уйсозлар, 23А.

Сайт: imagine-group.uz

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