Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом разрешила пассажирам, прибывающим из стран со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией, проводить карантин в гостинице за свой счет. Об этом говорится в решении комиссии, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.
Пассажиры так называемых «красных» рейсов из стран, где не снижается число случаев коронавируса (на данный момент это ОАЭ, Турция, Иран, Афганистан, Россия, страны СНГ и другие) теперь могут по желанию отправиться в карантинные центры, содержание которых оплачивается за счет государства, или в гостиницу.
Список гостиниц определят Государственный комитет по развитию туризма и Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве. Граждане должны будут строго соблюдать временное положение карантинного контроля в гостиницах.
Надежда Тен
Класс! Любой каприз за ваши деньги(((
Плати, и пожалуйста.
Все граждане равны, но некоторые, у которых есть деньги, равнее)
Татьяна
Нужно ещё разрешить находиться на карантине у себя дома или в квартире, если человек будет находиться там один. Например, я одна проживаю, зачем мне в гостиницу, где оч. дорого всё будет, а в карантинную зону не очень-то хочется. А гостиничные условия созданы только для богатеньких.
Нари Ман
Только для граждан РУз?