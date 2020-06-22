Международный деловой центр Tashkent City — это масштабный строительный проект по возведению концептуального городского пространства и пример крупного успешного инвестиционного проекта в Узбекистане.

На 80 га территории в центре столицы за довольно короткий период уже реализована часть объектов: конгресс-холл, первая гостиница Hilton, парк. В скором времени вся деловая активность сосредоточится в современном центре. Здесь будут функционировать торговые центры, гостиницы, высококлассные жилые комплексы, общественное пространство для досуга и развлечения, которые задают новый уровень комфорта и качества жизни.

Успехи Узбекистана в развитии инвестиционных отношений и участие в глобализационных процессах приковывают внимание мировой общественности к потенциалу рынка недвижимости Ташкента. По оценкам экспертов мирового уровня Cushman & Wakefield Tashkent City — это особый прецедент сроков строительства, масштаба, внедрения инноваций и потенциала развития в регионе. Специалисты отметили также, что столица Узбекистана и проект делового центра являются одними из многообещающих проектов недвижимости и представляют собой мощный толчок к развитию экономики.





Tashkent City расположен в географическом центре Ташкента с развитой инфраструктурой и удобной дорожной развязкой. Поблизости находятся четыре станции метро: «Дружба народов», «Алишер Навои», «Пахтакор» и «Узбекистан». А дорога до международного аэропорта Ташкента занимает 10 минут на автомобиле.

Также в пешей досягаемости находятся учебные и медицинские учреждения и одни из главных достопримечательностей Ташкента: площадь Мустакиллик, цирк, стадион «Пахтакор», дворец «Дружба народов», спорткомплекс Humo Arena, а также крупные базары и мечети.

В центре Tashkent City расположен парк площадью более 18 га, который является новым масштабным общественным пространством в центре столицы. На территории предусмотрена колоссальная зеленая зона, а также организованы многочисленные объекты для отдыха и развлечений.





Также на территории Tashkent City реализуется крупная шопинг-авеню Boulevard. Здесь будут располагаться бутики, супермаркеты, кофейни, салоны красоты, магазины, кафе и рестораны и многое другое, в чем могут испытать необходимость жители или гости.

Компания Dream City Development специализируется на создании и реализации современного и функционального пространства, отвечающего требованиям недвижимости высокого класса. Флагманские проекты компании — два комфортабельных жилых комплекса Gardens Residence и Boulevard — также возводятся на территории Tashkent City.





Dream City предлагает приобрести недвижимость в престижной локации столицы на выгодных условиях и с большими скидками. Новое предложение беспроцентной рассрочки сроком до 30 месяцев включает минимальный размер первоначального взноса — 15%. Также до 30 июня действует акция со скидками до 22% и подземной парковкой или системой кондиционирования в подарок.

Подробную информацию можно получить в офисе продаж Dream City.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных, с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz

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