Бизнесмен, основатель OLX.uz и центра профориентации MyWay Вячеслав Кан переболел коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Facebook. Предприниматель отметил, что поделился опытом, чтобы «помочь другим людям в это непростое время». «Газета.uz» с разрешения автора публикует историю без сокращений.

«Я переболел коронавирусом.

Да, звучит неожиданно, но это так.

Решил поделиться своим опытом и некоторыми выводами, чтобы помочь другим людям в это непростое время.

Уже с февраля я нахожусь в России. Не успел вернуться в Ташкент, так как с 16 марта Узбекистан приостановил авиасообщение. Поэтому 20 марта, после окончания учебы в Санкт-Петербурге, я переехал к близким родственникам под Москвой. Тут я строго соблюдал карантин. Никуда не выходил, ни с кем не контактировал. Поэтому вообще не ожидал, что могу заболеть COVID-19. Как же так вышло? Пару раз мы ходили в гости к родственникам, которые живут по соседству. И вот один из них (он ездил на работу) заболел первым. Через несколько дней появились симптомы и у меня.

Вывод №1: Даже соблюдая меры предосторожности и находясь в самоизоляции, можно заразиться от одного контакта с инфицированным человеком. А сейчас, после ослабления карантина, столько людей беззаботно гуляют, тесно общаются, подвергая себя и других людей риску.

Как все начиналось и какие были симптомы?

25 мая утром во время пробежки я заметил, что мой пульс выше обычного, хотя это был медленный бег. Чуть позже немного поднялась температура — до 37,5 и появилась слабость. Зная, что был контакт с заболевшим, позвонили в поликлинику, на следующий день приехали врачи, сделали осмотр, выписали и бесплатно дали лекарства, повышающие иммунитет, и сказали, что приедут взять мазки для теста.

Вывод №2: Симптомы заболевания могут быть незначительными или незаметными. В другой ситуации, если бы у меня не было контакта с носителем вируса, то я, может быть (особенно, если бы жил один), и не стал бы обращаться в больницу, так как симптомы не были явно выраженными. Их легко спутать с гриппом или решить, что это простая простуда. Нужно быть внимательнее к своему состоянию и обращаться к врачам, если есть подозрения и схожие симптомы.

Вывод №3: Когда симптомы не заметны или незначительны, то есть высокая вероятность того, что многие люди болеют или являются переносчиками, не замечая этого, — так называемые «бессимптомники». Я подозреваю, что таких много, ведь никто не делает тесты у тех, кто не обращается и нет подозрений, что он заболел. Так что реальное положение может сильно отличаться от статистики.

Что если кто-то из таких людей может быть в контакте с вами?

Как проходило лечение?

Вначале было ощущение, что до больных никому нет дела и в организации лечения какой-то бардак. Никто не разводил панику, не устанавливали режим красной зоны, не оцепляли «махаллю», не отправляли к нам участковых. Но это и к лучшему, — зачем лишняя паника и стресс. Да и вряд ли в России есть столько ресурсов, чтобы охватить таким образом всех заболевших.

Затем, когда подтвердилось, что тест положительный, занесли в базу, поставили на учет, несмотря на то что у меня нет страхового полиса, так как я гражданин Узбекистана, и прописали лекарства, которые выдали бесплатно.

На всех членов семьи выписали постановления о карантине. Нужно было установить приложение для мониторинга с постоянно включенным определением геолокации. Регулярно приходили смс, нужно было сделать и отправить свое фото.

Несколько раз за время лечения приезжали врачи (обычно один), проводили простое обследование: слушали легкие, измеряли давление и кажется уровень кислорода в крови через датчик на палец. Практически каждый день звонили из местной больницы, спрашивая про состояние здоровья, 1 раз в 2 дня звонили врачи из Департамента здравоохранения города Москвы, отдельно еще пришлось зарегистрироваться на их сайте, где был создан личный кабинет с возможностью получить консультацию (даже в формате видеконсультации), загружать файлы и т. п.

Вывод №4: Лечение больных с легкой формой заболевания можно и нужно проводить на дому. Это экономит ресурсы (32 млн сум на 1 пациента в Узбекистане, если состояние не критическое, по данным СМИ!) и менее болезненно для больного. Нужно внедрять онлайн-системы мониторинга. Для Узбекистана, например, можно было бы попробовать хотя бы создать Телеграм-бот. Да и приложение, как это сделали в России, сделать не очень трудно. Думаю, что расходов на содержание 1−2 больных бы хватило.

Врачи. О представителях этой важной и благородной профессии хотелось бы сказать отдельно. Ни от кого из врачей и медперсонала я не слышал хамства или пренебрежительного отношения. Ко мне не относились по-другому из-за того, что я гражданин Узбекистана, а не России. Даже в разговорах по телефону чувствовалась вежливость и сопереживание, не смотря на то, что это, возможно, уже сто-какой-то звонок за день. И все это несмотря на то, что они рискуют своим здоровьем, жизнью, работают в тяжелых условиях, — защитные комбинезоны не пропускают воздух, а в закрытых масках, думаю, тяжело дышать. Мне встречались даже врачи, которые шутили и были на позитиве. Большое спасибо вам за вашу работу и самоотверженность!

Вывод №5: Нужно ценить и уважать врачей. Думаю, что лучшее, что мы можем сделать, чтобы помочь им в этой сложной борьбе с пандемией, — это соблюдать меры предосторожности и не заболеть.

Мне повезло, что я переболел легкой формой. В целом, ничего сложного в лечении не было — принимать лекарства, следить за здоровьем, делать, если нужно, полоскание горла, использовать спреи для носа или для горла — в общем, все, что обычно делается при лечении кашля, насморка и т. п. Иногда была слабость, иногда болела голова, на несколько дней пропадало обоняние. Но все это не мешало мне продолжать работать, благо я могу это делать удаленно, через интернет. Надеюсь, что скоро уже смогу вернуться в Ташкент, в свою любимую семью. И по приезду не придется зря сидеть в карантинной зоне, ведь нет смысла тратить 2,4 млн сум на содержание того, кто уже переболел коронавирусом. Лучше в домашнем карантине это время провести.

Вывод №6: Это скорее даже предположение. Много разного пишут о том, когда могут изобрести эффективную вакцину. Сколько потом еще нужно будет времени и ресурсов, чтобы сделать всем вакцинацию, можно только гадать, об этом даже не хочется думать, читая информацию о том, как неорганизованно проводится тестирование в Узбекистане. Было много публикаций о том, что человечеству нужно приобрести иммунитет к COVID-19, а это может случиться после того, как переболеешь этой болезнью. Конечно, я не врач и не специалист в этой области, но если невозможно избавиться от этого вируса (а судя по сводкам, меньше заболеваний не становится), то может лучше стараться контролировать этот процесс, лучше выявляя тех, кто болеет в легкой форме, делая тесты тем, кто может болеть бессимптомно и проводя лечение таких больных на дому? Главное, чтобы в зону риска не попадали пожилые люди или те, кто имеет хронические заболевания, ведь им перенести болезнь будет гораздо тяжелее.

Надеюсь, что моя история может быть кому-то полезной. Берегите себя и не болейте!"