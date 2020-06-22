Совместно предприятие Coca-Сola Ichimligi Uzbekiston готовят к приватизации на основе открытых торгов, сообщила пресс-служба Агентства по управлению госактивами.

«Планируется привлечь к этому процессу представителей авторитетных международных финансовых институтов, иностранных инвестиционных посредников и аудиторских компаний», — отмечается в сообщении.

СП Coca-Сola Ichimligi Uzbekiston было создано в 1993 году. Сейчас 57,118% уставного капитала предприятия принадлежат «Узбекозиковкатхолдинг» и 42,882% — The Coca-Cola Export Corporation (США). Компания владеет в стране тремя заводами: в Ташкенте, в Намангане и в Ургенче.

Приватизация Coca-Сola Uzbekistan планировалась с 2018 года, но так и не состоялась.