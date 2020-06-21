В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой видно, как сотрудник ОВД силой заталкивает в автомобиль велосипедиста в маске — предположительно за нарушение правил карантина.

В пресс-службе УВД Навоийской области сообщили, что инцидент произошел 11 июня в Зарафшане, когда сотрудник патрульно-постовой службы Ойбек Дустов стал свидетелем «бесцельной прогулки» гражданина на велосипеде.

«Сотрудник немедленно требует остановиться, чтобы прояснить ситуацию и узнать, почему гражданин бесцельно [разъезжает по улице]. К сожалению, гражданин игнорирует и не подчиняется требованию. Сотрудник ППС для выяснения ситуации, личности и здоровья останавливает его и проводит профилактическую беседу. Несмотря на это, он не подчиняется сотруднику ОВД, и „проводятся работы“ по доставлению его в распределительный пункт», — отметил представитель пресс-службы управления.

В УВД Навоийской области напомнили, что в Зарафшане действует «красный» уровень карантина из-за наличия очага заболевания. В связи с этим сохраняется ряд карантинных ограничений.

Зарафшан был переведен из «желтой» в «красную» зону 8 мая. В конце мая карантиные правила были ужесточены. В частности, введен полный запрет на передвижение транспортных средств, включая велосипеды (за исключением служб доставки), приостановлена работа магазинов, в том числе продовольственных, двух дехканских рынков, покидать дома без крайней необходимости не рекомендовалось. Кроме того, в городе начали строить карантинный городок на 650 мест.

Как сообщил «Газете.uz» один из жителей города, чтобы население соблюдало «чрезмерно строгие ограничения», были привлечены сотрудники Национальной гвардии. Кроме того, по городу постоянно перемещалась военная техника.

Письмо жителей. Нажмите для увеличения.

Карантинные меры начали смягчать относительно недавно — после обращения жителей к президенту. В письме от имени населения Зарафшана говорилось, что из-за закрытия крупных продовольственных магазинов и дехканских рынков на улицах города появились «стихийные мини-базарчики», где не соблюдаются санитарные и гигиенические требования.

«Пожилые люди, пенсионеры, ветераны, Навоийского горно-металлургического комбината вынуждены обходить город в поисках необходимых им продуктов и носить тяжелые сумки. Внуки, несовершеннолетние подростки, не в состоянии помочь своим бабушкам и дедушкам, так как их, в том числе и несовершеннолетних девушек, вылавливают представители Национальной гвардии, „запихивают“ в автобусы, машины и увозят. Были случаи, когда представители Нацгвардии забирали людей за то, что они немного приспускали медицинскую маску, чтобы попить воды», — отмечается в обращении.

Кроме того, в письме указывалось на дефицит продуктов из-за закрытия продовольственных рынков, помещение личных транспортных средств на штрафстоянку без оформления протоколов, хотя «по городу передвигаются автомобили с красивыми номерами».

Вышеуказанную информацию «Газете.uz» подтвердил один из жителей города, пожелавший остаться анонимным.

19 июня хокимият Зарафшана сообщил о смягчении карантинных требований — по итогам совещания от 17 июня было разрешено передвижение велосипедов с 5:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00. В сообщении отмечалось, что решение принято с учетом обращения и предложений граждан, опубликованных в соцсетях.

На следующий день городская администрация анонсировала открытие дехканского рынка через неделю. 21 июня хокимият отметил, что в ближайшее время город будет переведен в «желтую» зону.

По состоянию на 20 июня в Навоийской области зарегистрировано 275 случаев коронавируса, 214 пациентов к настоящему времени выздоровели.