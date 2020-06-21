Количество подтвержденных в Узбекистане случаев коронавируса достигло 6315, увеличившись за день на 162, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из 43 последних случаев 9 выявлено в карантинном центре под Ташкентом, 19 — в Ташкентской области (12 — у водителей грузовиков, прибывших из-за границы, 6 — среди бывших в контакте с больными и находящихся на карантине, 1 — среди населения), 11 — в столице (7 — среди контактировавших и взятых на карантин и 4 — среди населения), 4 — в Наманганской области (среди контактировавших и находящихся на карантине).

В целом из 162 случаев 127 зарегистрированы в карантинных учреждениях, 22 — среди населения (11 — в Бухарской области, 7 — в Ташкенте, по 1 — в Сырдарьинской, Самаркандской, Андижанской и Ташкентской областях), 13 — среди водителей грузовиков, совершающих международные перевозки.

В течение дня сообщено о выздоровлении 87 человек, общее число вылечившихся составило 4377.

В лечебных учреждениях находится 1919 пациентов с коронавирусом, состояние 11 из них тяжелое, 3 — крайне тяжелое.

Сейчас на карантине в домашних условиях находится 37314 человек, в стационарных — 22812.





Статистика по регионам. Источник: Минздрав.