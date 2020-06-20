Ряд налоговых и таможенных льгот отменен указом президента от 19 июня, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

С 1 января 2021 года отменяется норма о невключении в облагаемый налогом доход членов молодых семей суммы заработной платы и других доходов, подлежащих налогообложению, направляемой на погашение ипотечных кредитов и начисленных по ним процентов, полученных на строительство, реконструкцию и приобретение индивидуального жилого дома или квартиры, установленная указом президента от 18 мая 2007 года.

Кроме того, льготы, предусмотренные актами налогового законодательства по налогам, не распространяются на социальный налог, если в них прямо не указано освобождение от данного налога.

Согласно указу, льготы по НДС по приобретаемым работам (услугам) от юридических лиц-нерезидентов Узбекистана, не распространяются на работы (услуги), предоставляемые юридическими лицами-нерезидентами, работающими в стране через постоянные учреждения.

Новый документ вступает в силу с 1 октября 2020 года.