Президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян не смогут прибыть на парад в честь 75-летия Победы в войне против фашизма, который состоится 24 июня в Москве. Об этом сообщило РИА Новости.

Глава Азербайджана Ильхам Алиев в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным 18 июня заявил, что в связи с продлением карантинного режима в стране до 1 июля он не сможет принять участие в параде. Он выразил сожаление по этому поводу, пишет агентство. Азербайджан на мероприятии представит министр обороны и 75 военнослужащих армии республики.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным 19 июня также сообщил, что не сможет приехать на парад Победы в Москву.

По словам лидера, это связано с тем, что 29 июня ему исполнится 63 года, что считается достижением возраста пророка Мухаммеда. Традиционно у туркмен это важное событие отмечается в кругу родных и близких. Но в связи с карантинными мерами, когда каждый прибывающий в страну из-за рубежа проходит двухнедельную самоизоляцию, в настоящее время визит в Россию невозможен.

Глава государства сообщил своему российскому коллеге, что в торжествах в Москве примет участие правительственная делегация Туркменистана во главе с министром обороны генерал-майором Бегенчем Гундогдыевым.

Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Владимира Путина с торжествами, посвященными 75-летию Победы, и выразил сожаление, что не сможет лично присутствовать на параде в Москве.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил президенту России письмо, в котором написал, что не сможет отправиться в Москву на парад Победы из-за сложившейся в стране эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом.

«С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как вы знаете, я с большим удовольствием принял Ваше приглашение и собирался посетить Москву для участия в торжественных мероприятиях. Однако, как впоследствии оказалось, существующая эпидемиологическая ситуация не позволяет мне осуществить этот визит. Исходя из этого, я решил воздержаться от моей поездки в Москву, что было детально обсуждено и согласовано между нашими аппаратами», — говорится в письме.

Премьер отметил, что для него было бы большой честью присутствовать на юбилейном параде. «Победа в Великой Отечественной войне является нашим общим достоянием. Память об этом объединяет наши народы и создает незыблемый фундамент для дружбы будущих поколений», — отмечается в послании.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев планирует принять участие в параде Победы. Сейчас в Москве наряду с делегациями из 12 стран готовятся к участию в шествии военнослужащие Узбекистана.