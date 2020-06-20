Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании в пятницу одобрил закон, разрешающий выпуск корпоративных облигаций обществам с ограниченной ответственностью (ООО), сообщили «Газете.uz» в пресс-службе верхней палаты парламента.

Агентство по развитию рынка капитала, разработавшее базу документа, перечислило вводимые новшества.

Согласно закону, на ООО, выпускающее облигации, будут распространяться требования по внешнему аудиту, по финансовой отчетности, по раскрытию информации и прочие требования, которые требуются от акционерных обществ.

Отменяется норма выпуска корпоративных облигаций в пределах размера собственного капитала компании, требование по залоговому обеспечению эмиссии корпоративных облигаций, а также смягчается требование по трехлетней положительной финансовой отчетности и рейтинга.

Полномочия по установлению условий и определению требований к выпуску корпоративных облигаций возлагаются на уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг — Агентство по развитию рынка капитала (АРРК).

В настоящее время корпоративные облигации могут выпускать только акционерные общества и коммерческие банки в пределах своего капитала, при наличии трехлетней положительной финансовой деятельности и рейтинга. При этом требования к эмитенту по выпуску облигаций делают этот инструмент непривлекательным источником финансирования даже для многих акционерных обществ, отмечало ранее Агентство по развитию рынка капитала.

Несмотря на то, что корпоративные облигации являются удобной альтернативой банковскому финансированию, подобные нормы существенно сокращают перечень организаций, которые могут обратиться к данному инструменту, считают в АРРК.

Это обстоятельство, в свою очередь, становится причиной резкого сокращения количества и объемов корпоративных облигаций, находящихся в обращении за последние годы. В 2010—2018 годах число корпоративных облигаций в обращении снизилось с 41 до 17, а их объемы — с 512 млрд до 198 млрд сумов, что составляет всего лишь 0,002% от суммы выпущенных акций.

В стране в настоящий момент действует более 148 тысяч предприятий в форме ООО. Все они зачастую более привлекательны для инвестиций, чем акционерные общества, но не имеют альтернативы финансирования банковскому кредиту, и корпоративные облигации могут стать такой альтернативой, отмечали в АРРК.

«Предоставление возможности привлечения долгового финансирования для организаций в форме ООО является одним из наиболее ожидаемых как со стороны профессионального сообщества, так и со стороны потенциальных эмитентов, изменений в законодательство, которое обсуждалось уже более 10 лет», — прокомментировал партнер инвестиционной компании Avesta Investment Group Карен Срапионов.

Как отмечает эксперт, выпуск облигаций ООО поможет расширить перечень источников финансирования частных проектов, а также возродить корпоративный долговой рынок в стране, что будет содействовать вовлечению в оборот временно свободных средств населения и компаний и способствовать переводу части сбережений из иностранной в национальную валюту.

Принятие этого закона, как ожидают в АРРК, послужит улучшению делового климата страны, широкому и активному привлечению свободных средств населения и инвесторов в экономику страны. Таким образом будет снижена зависимость предприятий реального сектора от банковского кредитования и государственных гарантий. Кроме того, закон поспособствует кардинальному сокращению государственного участия в экономике.

После одобрения закона Сенатом документ направляется на подпись президенту.