С 1 января 2021 года в Узбекистане будет введена единая система подсчета туристических сборов, которая позволит мониторить качество услуг и количество гостиничных мест, а также контролировать въезд и выезд иностранных граждан.

Это предусмотрено постановлением президента от 19 июня «О дополнительных мерах по развитию сферы туризма при строгом соблюдении требований усиленного режима санитарно-эпидемиологической безопасности».

Кроме того, как сообщил телеканалу «Узбекистан 24» начальник Департамента Государственного комитета по развитию туризма Шухрат Исаков, документом в двухмесячный срок поручено разработать новый вид иммиграционной визы — Uzbekistan is my second home («Узбекистан — мой второй дом»).

«Это новый вид визовой поддержки. Основная логика и цель этого документа — это привлечение в нашу страну для проживания лиц с высоким уровнем дохода, с высокими академическими знаниями, жизненными навыками, способностями. Они могут проживать в нашей стране сами или вместе с членами семьи, вкладывать свои знания в нашу страну. Это тоже достаточно большой источник трансфера знаний», — рассказал он.

Таможенному комитету совместно с пограничным ведомством поручено внедрить механизм быстрого прохождения оформления Fast Track на международных КПП «Гишткуприк» и «Хайратон» с созданием условий для пересекающих границу лиц. Ставится планка в 20 минут.

Ранее «Газета.uz» сообщала, что документом внедряется система санитарно-эпидемиологической безопасности «Uzbekistan. Safe travel guaranteed» («Узбекистан. Безопасное путешествие гарантировано»). В случае заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане иностранный турист получит компенсацию в 3000 долларов.