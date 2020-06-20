23 апреля Узбекистан ввел временное ограничение на импорт цемента в связи с падением спроса на этот материал из-за остановки работы на многих строительных объектах республики, а также для поддержки местных производителей.

Ограничение было снято 23 мая, хотя строительство крупных объектов было возобновлено с середины апреля, а с 25 апреля начали работать рынки стройматериалов.

В беседе с корреспондентом «Газеты.uz» 5 июня в Фергане председатель правления ассоциации «Узпромстройматериалы» Ботир Зарипов сообщил, что страны для защиты своих производителей вводят разные пошлины, применяют тарифные и нетарифные механизмы.

«Мы, конечно же, вместе с соответствующими ведомствами принимаем соответствующие меры. Но наша основная цель — увеличение производства, снижение себестоимости, повышение качества и создание конкурентной среды», — сказал он.

По его словам, из-за пандемии коронавируса и приостановки строительства объектов на складах в Узбекистане скопились запасы свыше 1 миллиона тонн цемента и клинкера.

«Свыше 1 миллиона тонн. Еще многие наши заводы зимой не работали из-за проблем с газом. Если бы мы работали в полную мощность, то у нас было бы 2−3 миллиона тонн на складах», — сказал глава ассоциации.

По состоянию на 1 января в Узбекистане были созданы мощности для производства 15 миллионов тонн цемента в год. По итогам 2020 года ожидается увеличение этого показателя до 20 миллионов тонн, сообщил Ботир Зарипов.

«В сентябре-октябре будет запущено предприятие „Ахангаранцемент“ мощностью 3 миллиона тонн цемента. Будут запущены еще несколько малых заводов мощностью 3 миллиона тонн. 20 миллионов тонн в год — это большая цифра. Я хочу сказать, что мы обеспечим и внутренний рынок, и экспорт в соседние страны. Может возникнуть вопрос: у них ведь тоже есть свои заводы? Для нас большой рынок — это Афганистан, который в среднем импортирует 2 миллиона тонн цемента ежегодно. Нам также важны приграничные районы», — отметил он.

При этом руководитель «Узпромстройматериалов» сообщил, что после возобновления работы ряда видов деятельности и строительных объектов 1 миллион тонн цемента, оставшиеся на складах, были «сразу же проданы».

«Мы наладили работу всех своих заводов. Они работают 24 часа в сутки. Правильно, цены на рынке растут, это тоже нужно признать. В ближайшем будущем мы сможем добиться снижения цены. В первую очередь, нужно организовать прямую продажу, то есть через фирмы и магазины производителей — напрямую потребителю, физическому лицу. За счет этого мы снизим цены», — рассказал Ботир Зарипов.

По данным Telegram-канала Davletov.uz, за последний месяц стоимость цемента на бирже выросла на 25%. Если по состоянию на 19 мая цена на тонну цемента в среднем составляла 610,5 тысячи сумов, то сейчас — 765,5 тысячи сумов.