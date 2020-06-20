Гражданин Узбекистана М. А. подозревается в незаконных операциях с биткоинами, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В ходе доследственной проверки Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре было установлено, что мужчина с 2019 года в сговоре с иностранными гражданами через Telegram провел незаконные операции по купле-продаже биткоинов на сумму 3 млн долларов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям 177 (незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей) и 190 (занятие деятельностью без лицензии). Данные статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком на семь лет.

Напомним, в Узбекистане продажа криптовалюты может осуществляться только через специализированные криптобиржи. При этом физическим лицам разрешена только продажа криптовалюты.

В январе сообщалось об открытии первой и пока единственной криптобиржи в Узбекистане UzNEX, ее создала южнокорейская компания Kobea Group.