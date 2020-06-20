Эксперт из Турции Орхан Сиврикая назначен заместителем председателя правления Uzbekistan Airways, следует из данных авиакомпании на Едином портале корпоративной информации. На это обратил внимание Spot.uz.

Решение было единогласно одобрено на внеочередном общем собрании акционеров компании 18 июня.

В ноябре 2017 года сообщалось о привлечении Орхана Сиврикая в качестве советника по стратегическому развитию Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» (ныне — Uzbekistan Airways).

Орхан Сиврикая (1967 года рождения) — доктор технических наук, известный топ-менеджер в вопросах гражданской авиации. Выпускник Босфорского университета (факультет промышленной инженерии, 1991 год). Занимал ответственные посты в Турции, Европе и Северной Америке. Ранее занимал должность вице-президента Turkish Airlines.