Количество зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса по данным на 10:00 субботы увеличилось на 79 и достигло 6025, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

70 новых случаев выявлено в карантинном центре под Ташкентом и 9 — у водителей грузовиков, прибывших через пограничные пункты в Ташкентской области.

Напомним, число выздоровевших от коронавируса составляет 4273, скончавшихся пациентов, у которых была диагностирована эта инфекция, — 19.

Сейчас на лечении находится 1733 человек, состояние 15 из них тяжелое, 1 — крайне тяжелое.