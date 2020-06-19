«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку самых вкусных кексов с фруктами и ягодами.
Кекс с вишней
Этот кекс — идеальный вариант для нежданных гостей. Нежное и сладкое тесто в сочетании с вишневой кислинкой понравится всем гурманам.
Кекс с ежевикой
Ежевичный кекс получается невероятно ароматным, нежным и рассыпчатым. Готовую выпечку украсьте сахарной пудрой и подавайте к чаю.
Простой яблочный кекс
Яблочный кекс, приготовленный по этому рецепту, идеально подходит для домашнего чаепития. Кекс получается пышным, мягким, с приятным яблочным вкусом.
Кекс со сливочным сыром и клубникой
Довольно плотный, но не тяжелый кекс. В составе в равных пропорциях присутствует сливочное масло и сливочный сыр, последний делает выпечку более сочной и влажной, но при этом нежной и бархатистой.
Лимонный кекс
Лимонный кекс с неповторимым вкусом выглядит просто изумительно на столе. Кекс понравится тем, кто любит мягкую и влажную выпечку.
Бананово-медовый кекс с финиками и грецкими орехами
В меру сладкий, насыщенный и ароматный кекс с приятной текстурой понравится всей семье. Печь его очень просто, готовый кекс полить медом.
Голландский яблочный кекс
Яблочная выпечка — фаворит на любой кухне. Приготовьте очень вкусный, ароматный кекс с яблоками и орехами с ноткой корицы и кондитерской крошкой.
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