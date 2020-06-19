Правительство Узбекистана приняло 17 июня постановление об образовании филиала Университета экономики и технологий Турции в Ташкенте, сообщила Norma.uz.

Филиал является негосударственной высшей образовательной организацией и его деятельность начинается с 2020/2021 учебного года.

Вуз будет готовить специалистов в сфере предпринимательства, экономики, финансов, корпоративного права, информационно-коммуникационных технологий и психологии.

Кандидатура ректора филиала выдвигается его учредителями и согласуется с Министерством высшего и среднего специального образования Узбекистана. Выпускникам будет выдаваться диплом университета, который признается документом о высшем образовании в Узбекистане.