Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева на пятом пленарном заседании в пятницу подвергла критике пассивность и молчаливость сенаторов на местах.

«Когда мы бываем в регионах, мы убеждаемся в том, что проблем много, у людей накопились вопросы. Мы не можем сказать, что все сенаторы обращают на них внимание», — отметила она.

Спикер верхней палаты парламента рассказала, что сенаторы и депутаты в регионах должны формировать «портфель проблем» на местах и поднимать их при обсуждениях в Сенате.

«В регионах мы создаем рабочую группу из представителей исполнительных органов или других структур, выявляем проблемы. На самом деле, сенаторы и депутаты в регионах должны встречать нас с „портфелем проблем“ или поднимать проблемы при обсуждениях в Сенате или местных кенгашах. Ведь для этого полномочий достаточно! Не надо ждать рабочую группу из центра!» — сказала она.

Танзила Нарбаева упрекнула сенаторов в «молчаливости» при широком обсуждении проблем в социальных сетях.

«Посмотрите в социальных сетях, каждый день есть проблема. Сотрудники органов внутренних дел избили кого-то, тот умер. Какой-то хоким оказал давление на предпринимателя. Кого-то привлекли к принудительному труду. Где-то мошенники массово обманули людей. Население, проживающее в приграничных районах, годами страдает от проблем. Можно озвучить много таких примеров. Все обсуждают, высказывают свои мнения, делятся своими выводами, однако наши сенаторы на местах молчат», — отметила глава Сената.

По ее словам, только после критики сенаторы отправляются на место и начинают изучать ситуацию.

«На самом деле так не должно быть. Хорошо, что есть социальные сети, которые открыто показывают все проблемы. Между тем, такие важные вопросы, указанные выше, можно включать для обсуждения на сессиях местных кенгашей или заседаниях Сената! Даны все полномочия, возможности, чтобы депутаты говорили, сенаторы обсуждали. Нет никаких препятствий сегодня. Но у все еще сохраняется старый метод работы», — считает она.

Танзила Нарбаева подчеркнула, что с изжившими себя подходами и методами работы «далеко не уйти».

«Мы — представители народа, должны как никогда много работать, постоянно думать и находить решение вопросов, беспокоящих население», — заявила глава верхней палаты парламента.