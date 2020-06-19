Два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием пяти машин в Сырдарьинском районе Сырдарьинской области, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.

Инцидент произошел в 10:20 на 85-м км автодороги M-34. Водитель Captiva, направлявшийся из Гулистана в Ташкент, пошел на обгон справа и совершил столкновение с Damas и Cobalt, которые стояли на обочине. Следом столкнулись Audi 100 и еще один Cobalt.

В результате ДТП два пассажира Damas скончались в больнице, куда их доставили с тяжелыми травмами. Водитель одного из Cobalt также был госпитализирован.

Ведется расследование происшествия.