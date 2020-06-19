Акционерный коммерческий банк «Узпромстройбанк» привлек финансирование на сумму эквивалентную 50 млн долларов США посредством частного размещения трехлетних необеспеченных кредитных нот в национальной валюте среди международных инвесторов.

Несмотря на турбулентность мировых фондовых рынков, а также беспрецедентное распространение коронавируса, «Узпромстройбанк» успешно осуществил значимую сделку с Eaton Vance Management и ее аффилированными фондами, выступившими в качестве ведущего инвестора в кредитные ноты банка. Это свидетельствует о наличии интереса международных инвесторов к качественным заемщикам в Узбекистане. Репутация «Узпромстройбанка», его бизнес-модель, финансовые показатели и стабильность способствовали успешному осуществлению данной сделки.

Сама сделка была структурирована как частное размещение кредитных нот голландской финансовой структурой, предоставившую долговое финансирование «Узпромстройбанку». Данный кредит деноминирован в узбекских сумах, что позволило уменьшить валютные риски банка. Поступления по нему будут направлены на финансирование сектора МСБ, играющего важную роль в обеспечении экономического роста и создании рабочих мест в стране.

Это уже второе размещение долговых инструментов банка на международных рынках после дебютного выпуска еврооблигаций «Узпромстройбанка» на Лондонской фондовой бирже в размере 300 млн долларов США в конце 2019 года.

Eaton Vance Management и ее аффилированные фонды (Eaton Vance) предоставляют передовые решения инвесторам по всему миру в области инвестиционных стратегий и управления благосостоянием. По состоянию на 30 апреля 2020 года консолидированные активы под управлением Eaton Vance составили 465,3 млрд долларов США.

Catara Consulting Europe осуществила структурирование кредита, а White & Case LLP и Kinstellar выступили в качестве юридического консультанта.

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