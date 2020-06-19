Нуждающихся семей в Узбекистану — около 300 тысяч из 7,2 миллиона (4,1%), сообщила председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева. Список этих семей утвержден решениями местных кенгашей, уточнила она.

«Несмотря на то, что наша страна переживает определенные экономические трудности в связи с пандемией, социальная поддержка населения определена в качестве одного из приоритетных направлений, — подчеркнула глава Сената. — Составлен список нуждающейся малообеспеченной части населения, принимаются практические меры по ее выводу из бедности».

Напомним, президент Узбекистана в ходе послания парламенту заявил, что большая часть жителей регионов, особенно сел, не имеет достаточных источников дохода, а доля малообеспеченных граждан составляет 12−15%. По словам главы государства, речь может идти о 4−5 миллионах жителей страны, чей ежедневный доход не превышает 10−13 тысяч сумов.

Тогда же было заявлено, что Узбекистан планирует разработать со Всемирным банком и ПРООН Программу сокращения бедности, на которую направят 700 млн долларов. В 2020 году на борьбу с бедностью планировали выделить 100 млрд сумов.

В марте было создано Министерство экономического развития и сокращения бедности. Оно курирует макроэкономическую политику, занимается социально-экономическим развитием территорий, трансформацией предприятий с государственной долей и отвечает за административную реформу и другое.